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مقتل متظاهر واصابة نحو 10 آخرين في هجوم مسلح على الناصرية بالعراق

09:54 ص الإثنين 27 يناير 2020
مقتل متظاهر واصابة نحو 10 آخرين في هجوم مسلح على الناصرية بالعراق

هجوم مسلح

الناصرية- (د ب أ):

أفاد شهود اليوم الاثنين أن متظاهرا قتل وأصيب أكثر من 10 آخرين عندما اقتحم مسلحون ساحة التظاهر المركزية الليلة الماضية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، 375كم جنوبي بغداد.

وذكر الشهود أن مسلحين اقتحموا الليلة الماضية ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين وأضرموا النار في خيام الاعتصام فيها مما تسبب بمقتل متظاهر واصابة نحو من 10 آخرين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضح الشهود "أن الهجوم تسبب بإحراق عدد كبير من خيم الاعتصام والمحال التجارية".

هجوم مسلح مقتل متظاهر العراق مدينة الناصرية

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