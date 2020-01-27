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انحراف طائرة ركاب عن مدرج المطار جنوب غربي إيران

08:08 ص الإثنين 27 يناير 2020
انحراف طائرة ركاب عن مدرج المطار جنوب غربي إيران

مطار ماهشهر

طهران - (د ب ا):

قال مسؤول إيراني إن طائرة ركاب إيرانية انحرفت عن مدرج مطار ماهشهر جنوب غربي إيران لدى هبوطها صباح اليوم الاثنين.

وقال أمير نصاب، مدير العلاقات العامة في مدينة ماهشهر، إن الطائرة كانت قادمة من طهران إلى مدينة ماهشهر وانحرفت عن مدرج مطار المدينة بسبب عطل فني، بحسب قناة"العالم" الإيرانية

واضاف "لحسن الحظ، جميع الركاب بصحة جيدة".

وذكرت تقارير اخبارية ان الطائرة كانت تقل 130راكبا.

مطار ماهشهر إيران انحراف طائرة

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