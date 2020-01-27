الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 80 شخصا

بكين - (دب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 80 شخصا على الأقل، وارتفاع حالات الإصابة 2744 شخصا.

وذكرت مفوضية الصحة الوطنية الصينية أن عدد الوفيات ارتفع بـ 24 حالة منذ صباح الاحد.

واعلنت الحكومة اليوم الاثنين ايضا تمديد عطلة اعياد السنة القمرية الجديدة حتى يوم الأحد. حيث كان من المقرر في البداية ان تنتهي يوم الخميس المقبل.

وتكافح الصين من اجل احتواء انتشار المرض بعزل مدن كاملة في مقاطعة هوبي وسط البلاد.

وتشتبه السلطات في إصابة 5 آلاف و 794 شخصا آخرين بالفيروس، والذي تم تحديده لأول مرة في ديسمبر، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية.

وتم الإبلاغ عن 17 حالة إضافية في المناطق الصينية المتمتعة بحكم شبه ذاتي وهي هونج كونج وماكاو وكذلك في تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.