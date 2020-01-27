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تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية

06:24 ص الإثنين 27 يناير 2020
تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي من الصين إلى أجزاء أخرى من العالم على الرغم من تضافر جهود الحجر الصحي.

وذكرت مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أختبارات طبية أجريت لرجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 55 عامًا عائد من مدينة ووهان الصينية في 20 يناير الجاري اثبتت إصابته بالسلالة الجديدة من الفيروس الذي أودى بحياة 80 شخصًا في الصين حتى الان.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرجل، الذي تم حجب هويته، زار عيادة محلية بعد يوم من عودته إلى المنزل عندما ظهرت عليه علامات البرد. وقالت وكالة السلامة الصحية إنه عندما تدهورت حالته، وُضع في الحجر الصحي يوم الأحد.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة من سلالة فيروس كورونا الجديد في يوم 20 يناير ويومي الجمعة والأحد الماضيين.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية سول الحجر الصحي

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