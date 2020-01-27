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رمز الرياضة.. "ليفربول" ينعي كوبي براينت

03:36 ص الإثنين 27 يناير 2020
رمز الرياضة.. "ليفربول" ينعي كوبي براينت

كوبي براينت

كتب - محمود علي:

نعى نادي ليفربول الإنجليزي أسطورة السلة الامريكي كوبي براينت الذي لقى حتفه أمس الأحد في حادث تحطم طائرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول بالعربي عبر موقع "تويتر": ارقد في سلام يا كوبي براينت 1978-2020. . رمز الرياضة.

كان على متن الطائرة تسعة اشخاص وفقا لسجلات الرحلة ومن بينهم الطيار، من بينهم ابنة كوبي برايانت.

يذكر أن برايانت لديه أربع بنات من زوجته فانيسا وهن جيانا وناتاليا وبيانكا وكابري.

كوبي براينت نادي ليفربول الإنجليزي تويتر
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