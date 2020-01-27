قبل وفاته بساعات.. الرسالة الأخيرة لأسطورة السلة كوبي براينت

كتب - محمود علي:

كتب كوبي براينت أسطورة كرة السلة آخر تغريداته عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل وفاته بساعات أمس الأحد، موجها رسالة للاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس.

وغرد "براينت" إلى الملك جيمس.. واصل التقدم إلى الامام في اللعبة.. الكثير من الاحترام أخي"، بعدما حطم ليبرون الرقم القياسي لبراينت نفسه كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين.

لقي أسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت مصرعه في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس انجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، أمس الأحد، مع ثمانية آخرين وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وحظيت التدوينة بأكثر من مليون ونصف إعجاباً، وثلاثمائة ألف إعادة تغريد.​

