قائد شرطة لوس انجلوس: 9 أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة

لوس انجلوس - (د ب أ):

ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن المسؤولين يعتقدون إن تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة التي تحطمت دون الإشارة إلى أي من أسماء الضحايا.

وقال قائد الشرطة المحلية اليكس فيلانويفا في مؤتمر صحفي "سيكون من غير المناسب تماما في الوقت الراهن تحديد هوية أي شخص بالاسم. ليس لدينا شيء يمكننا إضافته حتى يقوم الطبيب الشرعي بعمله."

وقالت الشرطة إن تسعة اشخاص كانوا على متن المروحية وفقا لسجلات الرحلة ومن بينهم الطيار.

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