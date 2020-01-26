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مسؤول كويتي: السفير الإيراني وعدنا بإتخاذ موقف من التصريحات ضدنا

11:47 م الأحد 26 يناير 2020
مسؤول كويتي: السفير الإيراني وعدنا بإتخاذ موقف من التصريحات ضدنا

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله

الكويت - ( د ب أ )

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الخارجية الكويتية، تلقت وعدًا من سفير إيران لدى البلاد محمد إيراني، بأن يكون هناك موقف من تكرار تصريح قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري في طهران، والذي ذكر فيه أن قاعدة "علي السالم" في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين اليوم الأحد على هامش احتفال سفارة الهند لدى الكويت بمناسبة يوم التأسيس انه "لم نتلق ردا من الخارجية الإيرانية ولكن كان لقائي بالسفير الإيراني إيجابيا".

وأضاف "لمسنا تفهم السفير الايراني لقلق وانزعاج الكويت لمثل هذه الأخبار ووعدنا السفير الإيراني أن ينقل ذلك إلى طهران كما طلبنا أن يكون هناك موقف، ووعد السفير بذلك ونحن بانتظار هذا الموقف" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لقاءات القائم بالأعمال الكويتي لدى إيران مستمرة مع المسؤولين في طهران.

كانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت يوم الجمعة الماضي السفير الإيراني لدى الكويت حيث اجتمع مع الجارالله وذلك على خلفية تصريحات القائد العسكري الإيراني حيث أعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات مجددا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة (علي السالم)،مشيرا ألى ما سبق أن نفته رئاسة الأركان الكويتية

خالد الجارالله الكويت إيران محمد إيراني قرب مطار بغداد

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