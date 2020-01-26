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ترودو يستضيف زعيم المعارضة الفنزويلي غدًا بكندا

11:02 م الأحد 26 يناير 2020
ترودو يستضيف زعيم المعارضة الفنزويلي غدًا بكندا

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

أوتاوا - (د ب أ)

يستضيف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، فيما يستأنف البرلمان الكندي أعماله، يوم غد الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مكتب ترودو قوله في بيان اليوم الأحد أن الزعيمين سيبحثان أهمية الديمقراطية والحاجة إلى احترام الدستور الفنزويلي.

وجاء في البيان أن "كندا تتعهد بدعمها الثابت للرئيس المؤقت لفنزويلا خوان جوايدو وتدعو إلى انتقال سلمي في فنزويلا نحو إجراء انتخابات حرة وعادلة في أقرب وقت ممكن".

ووفقا لبلومبرج، سيلتقي جوايدو بوزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبين ووزيرة التنمية الدولية كارينا جولد.

جاستين ترودو رئيس الوزراء الكندي خوان جوايدو

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