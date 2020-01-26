عبد المهدي يأمر باعتقال مطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد

وكالات

أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، القوات الأمنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الأميركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال في بيان له "مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية، بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الأمريكية".

وأضاف أننا "نستهجن استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون والتي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها، وقد أمرنا قواتنا بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء".

وأوضح أن "استمرار هذا التصرف الفردي اللامسؤول والذي يحمّل البلاد كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة ويؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه، مما قد يجر العراق ليكون ساحة حرب، خصوصًا في وقت بدأت فيه الحكومة باجراءات تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد".

وتابع "لذلك تؤكد الحكومة انها ملتزمة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفق القانون".

واستكمل أن "يهيب بكل القوى الخيرة والمسؤولة الوقوف مع الحكومة لتنفيذ التزامات العراق والاضطلاع بدور كل منها لايقاف مثل هذه الاعمال وكشف فاعليها وتحميلهم مسؤولية السير بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه".