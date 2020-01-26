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شرطة جامبيا تشتبك مع متظاهرين يطالبون الرئيس بالتنحي

09:51 م الأحد 26 يناير 2020
شرطة جامبيا تشتبك مع متظاهرين يطالبون الرئيس بالتنحي

الغاز المسيل للدموع

بانجول - (د ب أ)

قال أحد زعماء المعارضة بجامبيا، إن الشرطة، أطلقت الغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع عدة آلاف من المحتجين الذين طالبوا باستقالة رئيس جامبيا أداما بارو اليوم الأحد.

وذكر زعيم الائتلاف المعارض عبده نجي إن المتظاهرين ردوا على إطلاق الغازات المسيلة للدموع بالرشق بالحجارة وإلقاء الإطارات المشتعلة في شوارع العاصمة بانجول.

ويشعر المتظاهرون بالغضب لأن الرئيس بارو لم يتنح عن منصبه تماشياً مع اتفاق مع ائتلاف معارض ساعد في وصوله إلى السلطة في عام 2016.

وينص الاتفاق على أن يستقيل بارو بعد ثلاث سنوات في منصبه ، أي قبل عامين من نهاية ولايته الرئاسية.

لكن بارو لم يعط أي إشارة إلى أنه يخطط لاحترام الاتفاق والتنحي قبل انتهاء ولايته.

وأوضح نجي أن العشرات من المحتجين أصيبوا بجروح خلال المصادمات ، بعضها خطير ، بينما اعتقل آخرون.

الغاز المسيل للدموع بانجول شرطة جامبيا جامبيا أداما بارو

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