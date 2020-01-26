مقتل 37 شخصًا على الأقل في فياضانات بالبرازيل

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

لقي 37 شخصًا على الأقل، حتفهم جراء فيضانات أعقبت أمطار غزيرة، في جنوب البرازيل.

كما أدت الفيضانات إلى إصابة 12 شخصا ودخول 25 آخرين في عداد المفقودين، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الدفاع المدني في ولاية ميناس جريس اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، اضطر أكثر من 13 ألف شخص إلى مغادرة مساكنهم بسبب الفيضانات.

كانت هيئة الدفاع المدني أعلنت في وقت سابق أن 17 شخصا على الأقل مازالوا في عداد المفقودين، وقالت إن أكثر من 2600 شخص في بيلو هوريزونتي اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

كانت حكومة الولاية ميناس جريس أعلنت حالة الطوارئ في 47 مدينة في الولاية بينها العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي، وحذرت السلطات من وقوع انهيارات أرضية.

ودُفِنَتْ عائلة مكونة من خمسة أفراد بعد أن عادت إلى مسكنها مساء أول أمس الجمعة بعد أن غادرته، ولم ينج أحد من هذه العائلة.

وذكرت خدمة الطقس البرازيلية "إنميت" أن العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ أكثر من 100 عام.

وهطل ما مجموعه 8ر171 لتر من مياه الأمطار لكل متر مربع خلال 24 ساعة.

وتم رفع حالة الاستنفار أمس السبت عند سد في منجم باراو دي كوكيس على مسافة نحو 50 كيلومترا من بيلو هوريزونتي، حيث أعلنت شركة المنجم أن الأمطار الغزيرة أضرت بالبنية التحتية للسد، مشيرة إلى أن السد لا يزال مستقرا لكنه عرضة لخطر كبير لأن سدا آخر باتجاه منبع نهر، يواجه خطر الانهيار منذ عام.

كان سد منجم تابع لشركة فالي في مدينة بورمادينيو على مسافة 30 كيلومترا جنوب غرب بيلو هوريزونتي، قد انهار في الخامس والعشرين من يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا تحت الانهيارات الطينية.

ورفع الادعاء العام في ولاية ميناس جريس دعوى قضائية يوم الثلاثاء الماضي بتهمة قتل عدة أشخاص ضد الشركة وضد الشركة البرازيلية المملوكة للهيئة الألمانية للرقابة على الجودة.