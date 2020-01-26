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صاروخ يصيب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

09:38 م الأحد 26 يناير 2020
صاروخ يصيب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

السفارة الأمريكية

بغداد - (د ب ا )

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد ، بأن أحد الصواريخ التي سقطت في المنطقة الخضراء في بغداد أصاب مبنى السفارة الامريكية.

وقال المصدر في تصريحات لـ السومرية نيوز، إن "صاروخاً من الصواريخ التي سقطت اليوم اصاب مبنى السفارة الامريكية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

سقوط صاروخ السفارة الأمريكية بغداد العراق

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