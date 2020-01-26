إيران تعتبر تشكيل حكومة جديدة بلبنان خطوة إيجابية

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تدعم الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة حسان دياب، مشيرة إلى أن تعيينها في الظروف الراهنة يعد تطورا إيجابيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، "إن تشكيل حكومة في هذه الظروف الإقليمية والدولية في لبنان، ونابعة من مطالب الشعب اللبناني، هي خطوة إيجابية إلى الأمام في حل المشاكل في هذا البلد".

وأضاف موسوي، "نأمل أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية مطالب الشعب اللبناني، الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال والبلطجة الخارجية"، وفق تعبيره.

وأكد موسوي استعداد بلاده الكامل "لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة".