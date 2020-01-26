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المسماري: عملياتنا في أبو قرينة لا تعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار

08:29 م الأحد 26 يناير 2020
المسماري: عملياتنا في أبو قرينة لا تعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار

اللواء أحمد المسماري

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عمليات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في منطقة أبو قرين جنوب مصراتة، لا تعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن تركيا لا تزال تسلح حكومة الوفاق، وتمدها بالإرهابيين والميليشيات من سوريا.

وأكد أن تركيا تنقل ميليشيات جبهة النصرة الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة، من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

أحمد المسماري الجيش الليبي وقف اطلاق النار ليبيا

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