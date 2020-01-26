أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رويترز: ترامب سيطلع نتنياهو على بعض تفاصيل "صفقة القرن"

08:24 م الأحد 26 يناير 2020
رويترز: ترامب سيطلع نتنياهو على بعض تفاصيل "صفقة القرن"

ترامب سيطلع نتنياهو على بعض تفاصيل صفقة القرن

وكالات:

أكدت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو ومنافسه رئيس حزب أزرق أبيض، بيني جانتس، في البيت الأبيض غدًا الاثنين.

وأوضح المصدر المطلع، أن ترامب سيكشف على الأرجح عن بعض تفاصيل "خطة السلام"، أو ما يعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن" خلال الاجتماعين مع نتنياهو وجانتس.

وكشفت مصادر دبلوماسية في واشنطن بعض تفاصيل ما سيعلنه ترامب هذا الأسبوع بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقل موقع قناة "العربية" اليوم الأحد عن المصادر القول إن ما سيقوم به ترامب هذا الأسبوع هو اعتراف الإدارة الأمريكية بـ"الأمر الواقع" وذلك بـ"ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل". وفي المقابل، ستدعو الإدارة الأمريكية إلى بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب صفقة القرن

الخبر التالى:

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. طائرات الاحتلال تستهدف مواقع في غزة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:المنتخب يغادر الصالة.. إصابة لاعبين مصريين بعد إلقاء الجمهور التونسي الزجاجات