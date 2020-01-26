رويترز: ترامب سيطلع نتنياهو على بعض تفاصيل "صفقة القرن"

وكالات:

أكدت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو ومنافسه رئيس حزب أزرق أبيض، بيني جانتس، في البيت الأبيض غدًا الاثنين.

وأوضح المصدر المطلع، أن ترامب سيكشف على الأرجح عن بعض تفاصيل "خطة السلام"، أو ما يعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن" خلال الاجتماعين مع نتنياهو وجانتس.

وكشفت مصادر دبلوماسية في واشنطن بعض تفاصيل ما سيعلنه ترامب هذا الأسبوع بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقل موقع قناة "العربية" اليوم الأحد عن المصادر القول إن ما سيقوم به ترامب هذا الأسبوع هو اعتراف الإدارة الأمريكية بـ"الأمر الواقع" وذلك بـ"ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل". وفي المقابل، ستدعو الإدارة الأمريكية إلى بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.