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الإعلام الأمني العراقي: سقوط خمسة صواريخ قرب السفارة الأمريكية

08:02 م الأحد 26 يناير 2020
الإعلام الأمني العراقي: سقوط خمسة صواريخ قرب السفارة الأمريكية

سقوط خمسة صواريخ قرب السفارة الأمريكية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد إن الصواريخ لم تسفر عن أضرار مادية أو خسائر بشرية .

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سقوط صواريخ السفارة الأمريكية بغداد العراق صواريخ كاتيوشا

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