أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

استئناف الإنتاج في حقل الأحدب النفطي في العراق بعد انتهاء إضراب العاملين

08:00 م الأحد 26 يناير 2020
استئناف الإنتاج في حقل الأحدب النفطي في العراق بعد انتهاء إضراب العاملين

تعبيرية - النفط

بغداد - (د ب أ)

استأنف حقل الأحدب النفطي، إنتاجه اليوم الأحد، بعد أسبوع من توقف العمليات نتيجة احتجاجات حراس الأمن وسط اضطرابات في العراق واحدة من أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن مسؤول نفطي عراقي لم تحدد هويته قوله إنه تم استئناف الانتاج في الحقل بالطاقة القصوى وهى 70 ألف برميل يوميا.

وأوضح المسؤول أن المحتجين غادروا موقع الحقل الواقع في محافظة واسط بوسط العراق بعدما وافقت السلطات على قبول مطالبهم بمنحهم عقود عمل دائمة.

وقد منع حراس الأمن الوصول إلى موقع الإنتاج في 19 من الشهر الجاري، مما تسبب في وقف الإنتاج في الحقل الذي طورته شركة البترول الوطنية الصينية

حقل الأحدب النفطي إضراب العاملين بغداد منظمة الأوبك

الخبر التالى:

الإعلام الأمني العراقي: سقوط خمسة صواريخ قرب السفارة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب ينشر خرائط لـ"دولة فلسطين المقترحة" في صفقة القرن