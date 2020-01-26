استئناف الإنتاج في حقل الأحدب النفطي في العراق بعد انتهاء إضراب العاملين

بغداد - (د ب أ)

استأنف حقل الأحدب النفطي، إنتاجه اليوم الأحد، بعد أسبوع من توقف العمليات نتيجة احتجاجات حراس الأمن وسط اضطرابات في العراق واحدة من أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن مسؤول نفطي عراقي لم تحدد هويته قوله إنه تم استئناف الانتاج في الحقل بالطاقة القصوى وهى 70 ألف برميل يوميا.

وأوضح المسؤول أن المحتجين غادروا موقع الحقل الواقع في محافظة واسط بوسط العراق بعدما وافقت السلطات على قبول مطالبهم بمنحهم عقود عمل دائمة.

وقد منع حراس الأمن الوصول إلى موقع الإنتاج في 19 من الشهر الجاري، مما تسبب في وقف الإنتاج في الحقل الذي طورته شركة البترول الوطنية الصينية