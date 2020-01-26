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سقوط 3 قذائف صاروخية قرب السفارة الأمريكية في بغداد

07:07 م الأحد 26 يناير 2020
سقوط 3 قذائف صاروخية قرب السفارة الأمريكية في بغداد

صاروخ - ارشيفية

بغداد - (د ب ا )

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط 3 قذائف هاون في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت المصادر أن صافرات الإنذار إنطلقت في المنطقة الخضراء من دون معرفة حجم الأضرار والخسائر البشرية.

صاروخ بغداد قذائف صاروخية السفارة الأمريكية في بغداد

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