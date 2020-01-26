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تركيا: 678 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ألازيج

02:50 م الأحد 26 يناير 2020
تركيا: 678 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ألازيج

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

أنقرة - (د ب أ):

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن 678 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ألازيج الذي بلغت شدته 8ر6 درجة على مقياس ريختر ووقع الجمعة الماضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صويلو اليوم الأحد، في مقر محافظة ألازيج جنوب شرق تركيا، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وأوضح صويلو أن 20 هزة ارتدادية من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت شدتها 4 درجات.

وتابع قائلا: "من الطبيعي أن يشعر المواطنون بالقلق لاستمرار الهزات الارتدادية، وإلى الآن أحضرنا أكثر من 10 آلاف خيمة إلى المنطقة، ونصبنا 6 آلاف و455 خيمة في محافظتي ألازيج وملاطيا".

وأشار إلى أن فرق البحث والإنقاذ استطاعت، انتشال 45 مواطنا من تحت الأنقاض.

وطلب صويلو من مواطني بلاده عدم إرسال أي مساعدات إلى ألازيج وملاطيا، دون تنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "أفاد".

وأكد أن وزارته ستجري دراسة حول كافة الأبنية المتضررة من الزلزال، وأنه سيتم مساعدة أصحابها عبر دفع الأجور الشهرية للمنازل التي سيستأجرونها.

كما صرح وزير الداخلية التركي، أنه سيتم اعتبارا من غد الاثنين، تقديم مساعدات نقدية للمتضررين من الزلزال، وذلك عبر المحافظة وقائمقام المنطقة التي يقطنون فيها.

من جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن عدد مصابي الزلزال الذين مازالوا يعالجون في المستشفيات، تراجع إلى 104 مصابا.

ومساء أمس الأول الجمعة، ضرب زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر محافظة ألازيج، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

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