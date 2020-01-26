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عريقات: أي حل لا يستند إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين مرفوض تماما

01:34 م الأحد 26 يناير 2020
عريقات: أي حل لا يستند إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين مرفوض تماما

صائب عريقات

رام الله - أ ش أ

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، أن أي حل لا يستند إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال عريقات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن القيادة الفلسطينية ستتابع مع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه من يريد تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية.

وشدد على أن قضية فلسطين هي أساس الأمن والاستقرار الإقليمي بل الدولي..لافتا إلى أن ما يجري الآن هو العودة إلى وعد بلفور بوطن قومي لليهود في فلسطين والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للأقليات غير اليهودية.

وقال عريقات : إن المطلوب من الدول العربية هو التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس للحل..مؤكدا أهمية وجود موقف دولي من الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وروسيا والصين في وجه المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

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صائب عريقات فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية القدس المحتلة

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