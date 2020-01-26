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الصين: تأجيل دورة الألعاب الشتوية بسبب فيروس كورونا

12:11 م الأحد 26 يناير 2020
الصين: تأجيل دورة الألعاب الشتوية بسبب فيروس كورونا

الصين

بكين (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد أن بكين أجلت إلى أجل غير مسمى دورة الألعاب الشتوية الوطنية لعام 2020، في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تُقام الألعاب في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الصين في فبراير المقبل وتم وصف ذلك بأنه خطوة مهمة في الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 .

وكان من المتوقع أن تشمل الألعاب التزحلق على الجليد والتزلج بألواح الثلج بالإضافة إلى رياضات شتوية أخرى. وكانت آخر مسابقة قد أقيمت في عام 2016 .

الصين فيروس كورونا دورة الألعاب الشتوية بكين

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