البحرين تدرس إجلاء رعاياها من الصين بسبب "كورونا"

وكالات:

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في دولة البحرين، اليوم الأحد، أن الخارجية تدرس في الوقت الحالي إجلاء الرعايا البحرينيين من الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر لصحيفة "الأيام" البحرينية، إنه في ظل انتشار فيروس كورونا في مناطق متفرقة من الصين، وتسارع التطورات حيال سرعة انتشاره فأن الوزارة حاليآ تتدارس خطة اجلاء الرعايا البحرينيين من جمهورية الصين الشعبية والذي يصل عددهم إلى نحو ٨٠٠ بحريني معظمهم من الطلبة.

وكان سفير المملكة لدى العاصمة الصينية بكين انور العبدالله، أكد في وقت سابق على تلقي السفارة عدة اتصالات من طلبة بحرينيين يرغبون بالعودة الى ديارهم، لافتاً إلى أن المطارات لم تغلق بعد. فيما لا يتواجد أيا من البحرينيين في منطقة وهان.

وتعتبر منطقة وهان - وسط الصين - منكوبة بسبب إصابة ١٣٠٠ من سكانها بالمرض.