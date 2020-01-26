عروض عسكرية ومسيرات احتجاجية في "يوم الجمهورية" بالهند

نيودلهي (د ب أ)

شهدت الهند اليوم الأحد عروضا عسكرية ومسيرات احتجاجية ضد قانون الجنسية الجديد، وذلك بالتزامن مع احتفالات "يوم الجمهورية".

ويعد العرض الذي تشارك فيه قوات من المشاة والفرق العسكرية في راجباث، بنيودلهي، الفعالية الرئيسية في الاحتفال باليوم الذي دخل فيه الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 كانون ثان/يناير من عام 1950.

وترأس الرئيس الهندي رام ناث كوفيند الفعالية يرافقه نظيره البرازيلي، ضيف الشرف جايير بولسونارو.

وشاركت في العرض دبابات وصواريخ، وقطع جديدة تابعة لسلاح الجو الهندي: الطائرة رافال المقاتلة ومروحيات طراز شينوك وأباتشي.

وتم تنظيم احتفالات مماثلة في عواصم الولايات بأنحاء البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة في ولاية جامو وكشمير.

وقد تواصلت الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد في البلاد الليلة الماضية واليوم.

وجرى تنظيم فعاليات مشابهة تحت عنوان "أنقذوا الدستور" في مواقع بالعاصمة نيودلهي وفي بنجالورو وحيدر أباد وكالكاتا وبون ومومباي ومدن أخرى.

ويقول معارضو القانون الجديد إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني. كما يستبعد المسلمين من قائمة للجماعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة يحق لها الحصول على الجنسية الهندية عبر إجراءات سريعة.