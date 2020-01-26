إصابة 18 متظاهرا عراقيا في الناصرية

الناصرية، العراق (د ب أ)

أصيب 18متظاهرا عراقيا بحالات اختناق اليوم الأحد جراء استخدام قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في ساحة البهو وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، 375كم جنوبي بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغازات المسيلة للدموع عندما سيطر متظاهرون على ساحة البهو المؤدية إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية وجرت مصادمات وحالات كر وفر بين الطرفين ما أدى إلى حالات اختناق بين المتظاهرين.

وتحاول القوات العراقية تضييق حالة التظاهر وحصرها في ساحة الحبوبي وسط المدينة دون توسعها واستعادة السيطرة على الجسور والشوارع لإعادة افتتاحها أمام حركة السيارات وتنقل الأهالي وفك حالة الزحامات المرورية .

من جانب آخر، مازال حقل الناصرية النفطي متوقف عن الانتاج بعد أن قررت إدارة الحقل إيقاف الإنتاج لليوم السادس على التوالي حتى يتم حل مشكلة المتظاهرين الذين يضغطون ويقطعون الشوارع المؤدية إلى الحقل ومنع حركة الموظفين والعاملين في الحقل بحثا عن فرص عمل .

كما يتجمع العشرات من المتظاهرين على طريق المرور الدولي لمنع حركة الشاحنات المارة عبر حدود محافظة ذي قار إلى المحافظات الأخرى في إطار خطة لتوسيع رقعة المظاهرات الاحتجاحية بالمحافظة التي دخلت شهرها الرابع على التوالي.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.