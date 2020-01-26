أول ظهور علني لعمة زعيم كوريا الشمالية منذ أكثر من 6 سنوات

سول (د ب أ)

كشفت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الأحد عن أول ظهور علني لكيم كيونج- هوي عمة الزعيم كيم جونج أون منذ أكثر 6 سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونج أون حضر حفلًا موسيقيًا بمناسبة يوم رأس السنة القمرية الجديد يوم السبت على مسرح سامجيون في بيونج يانج مع زوجته ري سول جو.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية، التي يتم متابعتها في سول، أن كيم كيونج-هوي، أرملة الراحل جانج سونج ثايك، شاركت القائد وزوجته الحضور.

وتم إعدام جانج، الذي كان يعتبر الرجل الثاني في بيونج يانج، في ديسمبر 2013 بتهمة الخيانة. ولم تظهر كيم كيونج-هوي علانية منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تكهنات بأنها تعرضت هي الأخرى للتطهير، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت دائرة المخابرات الوطنية في سول أبلغت الجمعية الوطنية في أغسطس 2017 أنها كانت تقيم بالقرب من بيونج يانج وأنها تتلقى العلاج الطبي من مرض السكري.

يشار إلى أن كيم كيونج-هوي هي ابنة مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج وأخت الزعيم الراحل كيم جونج إيل، والد كيم جونج أون، وتم تجريدها من مناصب حكومية رئيسية بعد إعدام زوجها غير المتوقع.