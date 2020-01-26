مساعد الخارجية الأمريكي يبدأ جولة يزور فيها إسرائيل وسلطنة عمان

واشنطن- أ ش أ:

يبدأ ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى جولة تضم زيارة إسرائيل وسلطنة عمان في الفترة من 27 وحتى 30 يناير الجاري.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - فى تصريح اليوم الأحد- "إن شينكر سيلتقي في إسرائيل بكل من المسئولين الحكوميين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، كما سيشارك في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل.

وأضافت أن المسئول الأمريكي سيلتقي في عمان بالمسئولين لتقديم العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بعلاقاتها القوية الثنائية مع السلطنة،وسيبحث القضايا الإقليمية والأمنية ، بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي شينكر مع قادة الأعمال لبحث فرص زيادة وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وعمان.