رئيس كوريا الجنوبية: حكومتنا تبذل كل جهودها لمواجهة فيروس كورونا

سول- (د ب أ):

حث الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن المواطنين على منح ثقتهم للحكومة وعدم الشعور بالقلق المفرط، بعد الإعلان عن ثاللث حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا ووهان" الجديد في البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد عن نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي، هان جونج-وو قوله في رسالة نصية للصحفيين إن الرئيس الكوري الجنوبي وجه رسالة للشعب الكوري الجنوبي فيما يخص الإعلان عن ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا ووهان" الجديد في البلاد، وأكد مون في رسالته أن الحكومة تبذل كل الجهود اللازمة بالتعاون مع السلطات المحلية.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي في رسالته أن الحكومة الكورية تدير نظام الاستجابة لحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة، ليس فقط خلال الأيام العادية، بل أيضا خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، مع التعامل بحذر مع هذه الحالات.

وصرح نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي بأن الرئيس الكوري الجنوبي أجرى مكالمات هاتفية مع مدير المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جونج أون-كيونج، ومدير المركز الطبي الوطني جونج كي-هيون، صباح اليوم وتلقى الرئيس خلالها تقارير حول التعامل مع فيروس كورونا الجديد، وأعطى تعليمات ذات صلة.

وأشار الرئيس مون في حديثه مع جونج أون-كيونج إلى أنه من المهم منع تدفق المرضى في مرحلة الحجر الصحي، مشدداً على الحاجة إلى الحجر الصحي الشامل في المطارات والموانئ.

وكانت إدارة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد عن ثالث الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا ووهان" الجديد.