أستراليا تعلن عن إصدار ميدالية جديدة لتكريم خدمة إطفاء الحرائق

سيدني- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الأسترالية عن إصدار ميدالية جديدة تمنح لعمال الطوارئ وغيرهم للاعتراف بخدماتهم وتضحياتهم خلال حرائق الغابات المأساوية في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن الميدالية الجديدة اليوم الأحد خلال مناسبة يوم إستراليا الوطني، وقال إنه سيتم منح "ميدالية الطوارئ الوطنية" لمقدمي خدمة الطوارئ المستحقين الذين قدموا خدمة "مستدامة أو كبيرة" خلال حرائق الغابات 2019-2020.

وجاء في بيان صادر عن مكتب موريسون إن المستحقين للميدالية هم رجال الإطفاء والشرطة والإسعاف والمتطوعين والعاملين بخدمات الطوارئ، إلى جانب أفراد من قوة الدفاع وأفراد الاحتياط والأفراد الأجانب.

وقال موريسون: "لقد كانت الاستجابة لوضع حرائق الغابات غير مسبوقة حيث عمل الآلاف من المتطوعين والمستجيبين الذين يعملون بأجر على مدار الساعة ليلًا ونهارا، أسبوعا بعد أسبوع لحماية الممتلكات وإنقاذ الأرواح".

وأضاف "شجاعتهم كانت غير عادية، وهي روح يجب أن نكرمها ونحتفل بها في يوم أستراليا الوطني هذا".

يشار إلى أن الحرائق أتت على أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي وتوفي 33 شخصا على الأقل في جميع أنحاء أستراليا منذ أيلول/سبتمبر عندما بدأت حرائق الغابات في وقت مبكر هذا الموسم مقارنة بالسنوات السابقة.