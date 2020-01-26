بريطانيا تصدر عملات معدنية تذكارية بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن- (د ب أ):

كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن مجموعة جديدة من العملات المعدنية بقيمة 50 بنس توثيقا لذكرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" اليوم الأحد، بعد إلغاء طرح عملة معدنية أخرى عندما تأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد في بيان "مغادرة الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في تاريخنا وهذه العملة تمثل بداية هذا الفصل الجديد".

وذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية، أن التأجيل من 31 أكتوبر 2019 إلى 31 يناير الجاري يعني أن الدفعة الأصلية التي تحتوي على حوالي مليون قطعة معدنية لم تعد دقيقة ويجب إعادة صهرها.

وتحمل العملة الجديدة نقش "السلام والازدهار والصداقة مع جميع الدول" وتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. وسوف يتم تداول حوالي 3 ملايين عملة معدنية في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، مع إضافة 7 ملايين قطعة أخرى في وقت لاحق من العام، وفقا لبرس أسوسيشن.

وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل يوم 31 يناير الجاري، ثم تبدأ فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2020 على الأقل، لإعطاء لندن وبروكسل وقتا للتفاوض على علاقتهما المستقبلية.