الصين: ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 54 حالة

ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 45 حالة

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 54 شخصا.

وبحسب سكاي نيوز عربية، أكدت السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.

كما أعلنت حكومة شنغهاي عن أول حالة وفاة في المدينة جراء الفايروس.

ومع هذه الأرقام الجديدة الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610 بناءً على الأرقام التي كانت الحكومة المركزيّة نشرتها في وقت سابق.