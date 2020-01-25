نقل 7 صينيين إلى المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا في روسيا

موسكو - (أ ش أ)

نُقل سبعة صينيين إلى مستشفى مختص بالأمراض المعدية من فندق شمالي العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت؛ للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" - إنه تم نقل سبعة مواطنين صينيين إلى المستشفى بسبب إصابته بعدوى فيروسية تنفسية حادة ، موضحا أنه يتم التأكد الآن من حالتهم الصحية، وفيما إذا كانت العدوى الفيروسية ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أم لا.

وأكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1372، فيما بلغت الوفيات 41 حالة.

وكثفت الصين، أمس الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة."

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.