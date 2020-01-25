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موسكو: لا إصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد

11:30 م السبت 25 يناير 2020
موسكو: لا إصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد

أرشيفية

وكالات

أكدت وزارة الصحة الروسية عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في البلاد، مشيرة إلى وجود 7 حالات للإصابة بالسلالة، بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود روسيا.

وقال نائب وزير الصحة الروسي، أوليج سالاجاي، في بيان أصدره مساء اليوم السبت: "حتى الساعة 21:00 من يوم 25 يناير لم يتم في روسيا تحديد أي حالات مؤكدة اختباريا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا".

وأضاف سالاغاي: "سجلت في مناطق صينية واقعة على الحدود مع روسيا 7 حالات إصابة بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة".

وفي غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة عدة أن 7 مواطنين صينيين يزورون حاليا موسكو، نقلوا إلى المستشفى بعد تشخيص إصابتهم بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه، مؤكدة أن الجهات المعنية تعمل حاليا على تحديد التفاصيل.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد وغامض من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي، فيما سجلت في البلاد 1372 حالة للإصابة بينها 41 وفاة.

وإضافة إلى الصين، تم تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة في تايلاند، و3 إصابات في اليابان، و3 إصابات في سنغافورة، وإصابتين في كوريا الجنوبية، وإصابتين في الولايات المتحدة، وإصابتين في فيتنام، وإصابتين في فرنسا، وإصابة واحدة في نيبال.

روسيا الصحة الروسية كورونا الصين

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