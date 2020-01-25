ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 29 قتيلاً 1500 مصاب

إسطنبول - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا، أمس الجمعة، إلى 29 قتيلاً، فضلاً عن نحو 1500مصاب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم السبت.

وقال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي إن العديد من المباني في المدينة تعرضت للدمار، مضيفا أن قرى المنطقة ربما لحقت بها أضرار أيضًا.

وحسب وكالة الأناضول، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.

ووجه أردوغان وزراء البيئة والتخطيط العمراني والداخلية والصحة بالتوجه فورا إلى المنطقة.

وأكد أردوغان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر "مؤسساتنا تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تبعات زلزال ألازيج بأقل خسائر وضمان سلامة مواطنينا".

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر التركي تشكيل خلية أزمة لإدارة تبعات الزلزال.