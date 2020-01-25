الاحتلال الإسرائيلي يقصف خان يونس جنوب قطاع غزة
11:18 م السبت 25 يناير 2020
وكالات:
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن هدف القصف لا يزال غير معلوم، ولا توجد أي معلومات عن إصابات أو ضحايا.
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