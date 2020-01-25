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الاحتلال الإسرائيلي يقصف خان يونس جنوب قطاع غزة

11:18 م السبت 25 يناير 2020
الاحتلال الإسرائيلي يقصف خان يونس جنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف خان يونس

وكالات:
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن هدف القصف لا يزال غير معلوم، ولا توجد أي معلومات عن إصابات أو ضحايا.

خان يونس الاحتلال الاسرائيلي غزة

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