الاحتلال الإسرائيلي يقصف خان يونس جنوب قطاع غزة

وكالات:

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن هدف القصف لا يزال غير معلوم، ولا توجد أي معلومات عن إصابات أو ضحايا.