وكالة مهر: طائرة إيرانية تهبط اضطراريا في مطار طهران

وكالات:

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية إن طائرة إيرانية هبطت اضطراريا في مطار بطهران اليوم السبت.وأضافت الوكالة أن الطائرة كانت في طريقها من طهران إلى اسطنبول لكنها عادت أدراجها بسبب مشكلة فنية وهبطت بسلام في مطار مهراباد دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وكان الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة ركاب أوكرانية خطأ قرب طهران يوم الثامن من يناير كانون الثاني مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.