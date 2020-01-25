نتنياهو يصف إعلان ترامب عن "صفقة القرن" بـ"فرصة لا تعوض"

وكالات:

وصف رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب بشأن "خطة السلام"، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بـ"فرصة لن تتكرر".

ووفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، قال نتنياهو "لدينا في البيت الأبيت صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى".

يبدو مشروع الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني الذي سيقدمه دونالد ترامب بحلول الثلاثاء، هو خطة سلام لا فرصة لها بتحقيق السلام بعد أن خسرت الولايات المتحدة دورها كوسيط بسبب دعمها الشديد لاسرائيل.

ومن شأن هذه الخطة، في ذهن الرئيس الأمريكي، أن تسمح بالتوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم ينجح أي من أسلافه في تحقيق هذه الغاية. ويتم الإعداد لهذه الخطة منذ 2017 بعيدا عن الأنظار باشراف زوج ابنته جاريد كوشنر.

وأرجئت عملية عرض الخطة مرارا بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي تلاقي عقبات في تشكيل حكومة.