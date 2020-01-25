أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

محامو ترامب يختتمون اليوم الأول من مرافعاتهم بقضية العزل

08:36 م السبت 25 يناير 2020
محامو ترامب يختتمون اليوم الأول من مرافعاتهم بقضية العزل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

اختتم محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأول من الأيام الثلاثة المخصصة لدفوعاتهم بقضية عزل الرئيس، في مجلس الشيوخ.

وقال المحامون إن الديمقراطيين يتجاهلون الحقائق وفشلوا في إثبات قضيتهم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الوكالة أن المحامين استغرقوا ساعتين فقط من 24 ساعة تم تخصيصها لهم اليوم السبت، وسيواصلون دفوعاتهم يوم الاثنين.

وقال محامي ترامب، بات سيبوليني، في دفوعه الافتتاحية بمجلس الشيوخ ، اليوم، إن الرئيس لم يفعل شيئا خاطئا.

وأضاف أن الديمقراطيين بمجلس النواب "لم يقتربوا" من أي دليل ضد ترامب، مضيفا أن الديمقراطيين يرغبون في ضرب عرض الحائط بأصوات الناخبين في انتخابات 2016.

وبدأ الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم، بتقديم دفوعاته في قضية عزل الرئيس بمجلس الشيوخ.

ويرى الديمقراطيون أن عزل ترامب بسبب قضية أوكرانيا ضروري لحماية ديمقراطية البلاد، بينما انتقد الجمهوريون هذه الخطوة واعتبروها محاولة حزبية لإبطال فوز الرئيس في انتخابات 2016 .

دونالد ترامب عزل ترامب محاكمة ترامب محامو ترامب

الخبر التالى:

نتنياهو يصف إعلان ترامب عن "صفقة القرن" بـ"فرصة لا تعوض"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان