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الحوثيون يقصفون اجتماعا للصحفيين ومراسلين في اليمن

08:32 م السبت 25 يناير 2020
الحوثيون يقصفون اجتماعا للصحفيين ومراسلين في اليمن

ميليشيا الحوثي

عدن - أ ش أ

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بصاروخ كاتيوشا، اليوم السبت، اجتماعا ضم عددا من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأوضحت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض مكان اجتماع الصحفيين ومراسلي القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي، ما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين (لم تذكر عددهم)، فضلا عن احتراق سيارات مراسلي قناتي عدن ويمن شباب الفضائيتين في المحافظة.

وأدانت المنظمة هذا القصف المباشر الذي استهدف الزملاء الصحفيين في محافظة الجوف وعرض حياتهم للخطر، محملة ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، بقصف مكان اجتماعهم.

ودعت منظمة "صدى" المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، فيما ناشدت المجتمع الدولي ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحفيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.

هذا المحتوى من

Asha
ميليشيا الحوثي اليمن عدن محافظة الجوف

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