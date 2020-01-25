الدفاع الروسية: فتح 3 ممرات لخروج المدنيين من إدلب

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن فتح 3 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه: "تمت إعادة فتح معابر الحاضر في حلب وأبو الضهور في إدلب والهبيط في حماة".

وكان بورينكوف، قد قال -في وقت سابق- إن الجماعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تواصل استفزازاتها، وتقصف مواقع الجيش السوري وبعض المراكز السكنية.

ودعا المركز الروسي، قادة الجماعات المسلحة، إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والعودة إلى طريق التسوية السلمية في المناطق التي تخضع لسيطرتهم وعدم منع خروج السكان المدنيين عبر معابر الخروج المحددة.