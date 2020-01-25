مقتل 3 متظاهرين في الناصرية جنوب العراق

بغداد - (د ب أ)

أفاد شهود عيان، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة متظاهرين في مدينة الناصرية 375 كيلومترًا جنوب بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن"ثلاثة متظاهرين قتلوا اليوم وأصيب 15 آخرون إثر الصدامات التي اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين على جسر فهد غربي مدينة الناصرية".

وكانت صدامات وقعت اليوم بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين في عملية إعادة فتح الطريق الدولي السريع الذي يربط محافظات جنوب العراق.