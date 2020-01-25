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سفينة معونات ألمانية تنقذ 78 مهاجرًا قبالة السواحل الإيطالية

07:12 م السبت 25 يناير 2020
سفينة معونات ألمانية تنقذ 78 مهاجرًا قبالة السواحل الإيطالية

أرشيفية

روما - (د ب أ)

أنقذت سفينة المعونات الألمانية "ألان كردي" 78 مهاجرًا قبالة السواحل الليببية بالبحر المتوسط.

وقال متحدث باسم منظمة الإغاثة "سي آي" اليوم السبت إن هؤلاء المهاجرين تم انتشالهم في عمليتين منفصلتين.

وأضاف المتحدث أن العديد من الأطفال كانوا بصحبة هؤلاء المهاجرين منهم رضيع في سن ستة أشهر.

وأوضح المتحدث أن ثلاثة من المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا يعانون من جفاف شديد.

من جانب آخر أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" أنقذت أيضا عددا آخر أمام السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها تحمل الآن فوق متنها 151 مهاجرا.

ولم تعد سفن الإنقاذ مضطرة للانتظار طويلا في البحر المتوسط حتى يسمح لها بالرسو على الموانئ الإيطالية، حيث أعلنت ألمانيا ودول أخرى أنها ستستقبل عددا من الذين تم إنقاذهم عبر سفن الإنقاذ.

سفينة معونات ألمانية السواحل الإيطالية إنقاذ مهاجرين

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