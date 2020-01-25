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مقتل جنديين صوماليين في انفجار عبوة ناسفة غرب مقديشيو

07:02 م السبت 25 يناير 2020
مقتل جنديين صوماليين في انفجار عبوة ناسفة غرب مقديشيو

ارشيفية

مقديشيو - أ ش أ

لقى جنديان صوماليان مصرعهما، اليوم السبت، عند اصطدام عربتهما العسكرية بعبوة ناسفة غرب العاصمة الصومالية مقديشيو.

ونقل موقع "جرواي أون لاين" الصومالي عن شاهد عيان قوله إنه سمع صوت إطلاق نار كثيف عقب انفجار سيارة كانت تنقل أفراد الجيش الصومالي على أحد طرق مدينة مقديشيو.

وأضاف الشاهد "رأيت بنفسي جثتين ملقتين في بركة من الدماء بعد انفجار قنبلة مثبتة في سيارة عسكرية كانت تنقل قوات الجيش الصومالي صباح اليوم السبت".

يُشار إلى أن الانفجار، الذي وقع بالقرب من نقطة التفتيش الأمنية الرئيسية في مقديشو، ارتدت أصداؤه في جميع أنحاء المدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

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انفجار عبوة مقتل جنديين صوماليين مقديشيو

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