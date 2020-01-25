قتل 41 ووصل لـ12 دولة.. تعرف على خريطة انتشار "كورونا" (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

في أقل من شهر حصد فيروس "كورونا" القاتل أرواح 41 شخصًا حتى الآن، جميعهم في الصين، وأصاب نحو 1300 آخرين، بينها ما لا يقل عن 237 في حالة حرجة، وذلك في 12 دولة؛ من اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وهونج كونج، وماكاو، والولايات المتحدة، وفيتنام، وسنغافورة، وماليزيا، وأستراليا، ونيبال، وصولًا إلى القارة العجوز بتسجيل 3 حالات في فرنسا.

وفي الخريطة التفاعلية التالية نستعرض أماكن انتشار الفيروس القاتل الذي ينتقل عن طريق الهواء، بحسب أحدث الإحصاءات والبيانات الرسمية المُعلنة.

جاءت أغلب الإصابات المؤكّدة في هذه الدول لحالات وافدة من الصين، وتحديدًا من مدينة ووهان - بؤرة تفشي الفيروس، الأمر الذي دفع دول عدة منها مصر والإمارات والكويت وتركيا لإخضاع جميع المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري.

وتركزت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، ومقاطعة خبي في الشمال، ومقاطعة هيلونجيانج في شمال شرقي البلاد، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية الصحية بالصين في بيان، السبت.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 444 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1118 حالة جديدة يُشتبه بإصابتها، بينما توفي 16 شخصا جراء الإصابة بالفيروس.تم تعقب 15197 من المخالطين عن قرب للمصابين بالفيروس، بينهم 13967 يخضعون للملاحظة الطبية، فيما غادر 1230 آخرين المستشفيات، وفق اللجنة.

وتفشي الوباء امتد إلى مقاطعة تشينجهاي، ليرتفع عدد المناطق المتأثرة على مستوى المقاطعات بالصين إلى 30. وتم تسجيل 10 إصابات مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، بينها 5 حالات في الأولى وحالتين في الثانية وثلاث حالات في الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا".