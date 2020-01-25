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حرق خيام الاعتصامات في ساحة التحرير العراقية

03:34 م السبت 25 يناير 2020
حرق خيام الاعتصامات في ساحة التحرير العراقية

حرق خيام الاعتصامات

بغداد (د ب أ)

ذكر شهود عيان لوكالة الانباء الالمانية اليوم السبت أن القوات العراقية تشن حملة لإحراق خيام الاعتصامات عند ساحة التحرير في بغداد.

وأضافوا أن ألسنة النيران وسحب الدخان الأسود غطت مكان التظاهر الرابط بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط صيحات المتظاهرين "بالروح بالدم نفديك يا عراق " وانتشار كثيف للقوات العراقية التي تطارد المتظاهرين.

وتتواصل المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الوثبة حيث تستخدم القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لملاحقة المتظاهرين الذين يستخدمون الحجارة بوجه القوات الأمنية.

إحراق خيام الاعتصامات العراق القوات العراقية تظاهر

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