سياسية ألمانية: ترامب "إنسان نرجسي غير مسؤول"

اشرسليبن، ألمانيا (د ب أ)

وصفت زاسكيا إسكين، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه " إنسان نرجسي غير مسؤول على نحو مخيف".

وفي كلمتها أمام المؤتمر الإقليمي لحزبها في مدينة اشرسليبن بولاية سكسونيا- آنهالت، قالت إسكين اليوم السبت إن خطاب ترامب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أثار الغضب بحق.

ودافعت إسكين على هامش المؤتمر عن روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، الذي وصف ظهور ترامب في هذا المنتدى بـ"الكارثة"، وصرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن " غضب هابيك لم يكن خطأ كما لم يكن مفاجئا أيضا".

وأضافت إسكين أن ترامب اكتفى بالإشادة بنفسه وبسياسته الخارجية فقط في الخطاب الذي ألقاه في دافوس، وقالت:" الرجل لم يفهم الاستدامة كما أنه لا يفهم ما يحدث للمناخ، وهذا أمر لا يمكن تصديقه".

وكان هابيك انتقد خطاب ترامب أمام منتدى دافوس وقال إنه " الخصم، ويقف مع كل المشاكل التي لدينا".

كان الرئيس الأمريكي حذر في خطابه من التشاؤم، وقال إن الخوف والشك غير جيدين وعلى المرء أن ينظر إلى الأمام بطريقة أكثر تفاؤلا.

وحذر ترامب في هذا السياق ممن وصفهم بـ"أنبياء الشؤم"، الذين يحذّرون من أن العالم على شفا أزمة بيئية كبيرة وذلك في إشارة إلى التحذيرات من تداعيات التغير المناخي.

وقال ترامب: "أنا مؤمن جدا بالبيئة"، مضيفا "لكن علينا رفض أنبياء الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية العالم" دون أن يذكر كلمة التغير المناخي في حديثه.

كان العديد من ساسة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ومن بينهم انيجريت كرامب-كارنباور، رئيسة الحزب، هاجموا هابيك بسبب الألفاظ التي استخدمها في انتقاد ترامب.

وكان هابيك أعلن بعد مقابلة بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أن تصريحاته أثارت انزعاجا داخل الحكومة الأمريكية.