أوروبا تبحث مواجهة فيروس كورونا

بروكسل (د ب أ)

دعت ستيلا كيرياكيديس، المفوضة الأوروبية للصحة، إلى عقد اجتماع لممثلي التكتل بعد غد الاثنين لمناقشة سبل التعامل مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وغردت كيرياكيديس على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:" نحن على استعداد للتحرك ورفع مستوى التعامل إذا لزم الأمر".

وقالت إن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها " بصدد رفع درجة التحذير من المخاطر".