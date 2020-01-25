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أوروبا تبحث مواجهة فيروس كورونا

03:00 م السبت 25 يناير 2020
أوروبا تبحث مواجهة فيروس كورونا

فيروس كورونا

بروكسل (د ب أ)

دعت ستيلا كيرياكيديس، المفوضة الأوروبية للصحة، إلى عقد اجتماع لممثلي التكتل بعد غد الاثنين لمناقشة سبل التعامل مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وغردت كيرياكيديس على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:" نحن على استعداد للتحرك ورفع مستوى التعامل إذا لزم الأمر".

وقالت إن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها " بصدد رفع درجة التحذير من المخاطر".

فيروس كورونا المفوضة الأوروبية للصحة بروكسل تويتر

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