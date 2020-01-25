خالد بن سلمان: الاتفاق النووي الإيراني تسبب في مزيد من الدمار

القاهرة (د ب أ)

ذكر نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن الاتفاق النووي الإيراني أتاح لطهران فرصة تكثيف تطوير الأسلحة التقليدية وتسبب في مزيد من الدمار في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان في حوار مع شركة "فايس ميديا" الإعلامية نشرته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت إن "ما فعله الاتفاق هو الإيقاف المؤقت لسلاح لا يمتلكه النظام الإيراني، ولكنه زاد بالمقابل من قوة كل سلاح آخر يمتلكه النظام، وزاد قدرتهم على إطلاق حروب غير تقليدية، وزاد من ميزانية الحرس الثوري الإيراني، وزاد من ميزانية حزب الله، وزاد من ميزانية الحوثيين".

وأضاف أن عدد الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها على المملكة بعد الاتفاق النووي، أكبر من تلك التي تم إطلاقها قبل الصفقة النووية.

وقال خالد بن سلمان، وهو شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، إن المملكة أشارت إلى دعمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من الصفقة، وألقت باللائمة على إيران في تصاعد الصراعات الإقليمية.

وتابع: " ما أقوله هو أننا ربما تمكنا بشكل مؤقت من إيقاف أسلحة الدمار الشامل، ولكننا خلقنا دمارًا شاملًا في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن إيران تخفض تدريجيا من إذعانها للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" منذ انسحب منها الرئيس ترامب وبدأ في إعادة فرض العقوبات على اقتصاد البلاد.