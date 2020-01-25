أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

العراق: الأمن يتقدم صوب ساحة التحرير وسط الرصاص والغاز

12:44 م السبت 25 يناير 2020
العراق: الأمن يتقدم صوب ساحة التحرير وسط الرصاص والغاز

القوات العراقية

بغداد (د ب أ)

أفاد شهود عيان بأن القوات العراقية تتقدم باتجاه ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني، وسط إطلاق نار كثيف واطلاق غازات مسيلة للدموع وأنباء عن وقوع إصابات.

وكان شهود عيان أفادوا صباح اليوم باندلاع مصادمات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين، عندما حاولت القوات الامنية اعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الاسمنتية من الساحة وسط بغداد.

وقال المتظاهر محسن جاسم لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ) عبر الهاتف إن مصادمات اندلعت في ساحة الخلاني وسط بغداد بين متظاهرين وقوات جهاز مكافحة الشغب عند محاولة القوات الامنية اعادة فتح ساحة الخلاني وازالة الحواجز الاسمنتية، حيث استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

القوات العراقية ساحة التحرير غازات مسيلة للدموع بغداد العراق

الخبر التالى:

دول أوروبية تعارض إحياء مهمة "صوفيا" في المتوسط
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:سعر جرام الذهب يقفز 5 جنيهات متأثرا "بفيروس كوورونا"