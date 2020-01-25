العراق: الأمن يتقدم صوب ساحة التحرير وسط الرصاص والغاز

بغداد (د ب أ)

أفاد شهود عيان بأن القوات العراقية تتقدم باتجاه ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني، وسط إطلاق نار كثيف واطلاق غازات مسيلة للدموع وأنباء عن وقوع إصابات.

وكان شهود عيان أفادوا صباح اليوم باندلاع مصادمات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين، عندما حاولت القوات الامنية اعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الاسمنتية من الساحة وسط بغداد.

وقال المتظاهر محسن جاسم لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ) عبر الهاتف إن مصادمات اندلعت في ساحة الخلاني وسط بغداد بين متظاهرين وقوات جهاز مكافحة الشغب عند محاولة القوات الامنية اعادة فتح ساحة الخلاني وازالة الحواجز الاسمنتية، حيث استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.