أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

القوات العراقية تعتزم إعادة فتح جسر السنك عصر السبت

11:48 ص السبت 25 يناير 2020
القوات العراقية تعتزم إعادة فتح جسر السنك عصر السبت

القوات-العراقية

بغداد (د ب أ)

أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي أن القوات الأمنية ستعيد الحركة عصر اليوم السبت أمام حركة السيارات على جسر السنك.

وقال البياتي في تصريحات صحفية "تم افتتاح جسر الأحرار وسيتم افتتاح جسر السنك عصر اليوم".

وأفاد متظاهرون بأن القوات الأمنية أحرقت الخيام المنصوبة على جسر السنك، وتعمل على إزالة الكتل الأسمنتية والتهيئة لإعادة فتحه بعد إغلاق دام أشهر .

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن: "مصادمات عنيفة بين القوات الأمنية ومتظاهرين أوقعت في حصيلة اولية نحو عشرة مصابين بحالات اختناق وأجريت لهم عمليات إسعاف من قبل الفرق الطبية التطوعية داخل ساحة التحرير، بينما تم اعتقال آخرين".

وأضاف الشهود أن "المتظاهرين مازالوا ينتشرون في ساحة الخلاني رغم الإجراءات الأمنية وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الساحة لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير".

محمد البياتي القوات العراقية جسر السنك العراق

الخبر التالى:

بعد 5 أشهر من الحجب.. إعادة خدمات الإنترنت المحمول في كشمير
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تُنشئ سدا في تنزانيا بتكلفة 2.9 مليار دولار.. (تفاصيل كاملة)