القوات العراقية تعتزم إعادة فتح جسر السنك عصر السبت

بغداد (د ب أ)

أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي أن القوات الأمنية ستعيد الحركة عصر اليوم السبت أمام حركة السيارات على جسر السنك.

وقال البياتي في تصريحات صحفية "تم افتتاح جسر الأحرار وسيتم افتتاح جسر السنك عصر اليوم".

وأفاد متظاهرون بأن القوات الأمنية أحرقت الخيام المنصوبة على جسر السنك، وتعمل على إزالة الكتل الأسمنتية والتهيئة لإعادة فتحه بعد إغلاق دام أشهر .

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن: "مصادمات عنيفة بين القوات الأمنية ومتظاهرين أوقعت في حصيلة اولية نحو عشرة مصابين بحالات اختناق وأجريت لهم عمليات إسعاف من قبل الفرق الطبية التطوعية داخل ساحة التحرير، بينما تم اعتقال آخرين".

وأضاف الشهود أن "المتظاهرين مازالوا ينتشرون في ساحة الخلاني رغم الإجراءات الأمنية وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الساحة لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير".